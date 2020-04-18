قوى الأمن:توقيف عصابة ترويج عملة مزيفة أفرادها من الجنسية السودانية

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "توافرت معلومات ل​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص من الجنسية السودانية يعمل في محطة للمحروقات بترويج ​عملة مزيفة​.

على الأثر، داهمت دورية من هذه المفرزة مكان عمله في محلة معركة وأوقفته، ويدعى:- م. م. (مواليد عام ١٩٩١، سوداني) بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه أعطى العملة المزيفة لرفيقه.

بنتيجة المتابعة الحثيثة، أوقف الأخير في بلدة ​العباسية​، ويدعى: - ه. ع. (مواليد عام ١٩٨٣، سوداني) وضبط بحوزته مبلغ /٦٠٠/$ مزيف من فئة /١٠٠/$.

باستماعه، اعترف بما نسب إليه، كما صرح أنهما يستحصلان على العملة المزيفة بغية ترويجها من المدعو:- ن. ا. (مواليد عام ١٩٩٣، سوداني)

بناء عليه، داهمت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب مكان تواجد الأخير في محلة مفرق الشبريحا، وتمكنت من توقيفه، وقد اعترف بإقدامه على ترويج العملة المزيفة، وتعاطي ​المخدرات​ مع (ج. ع.، مواليد عام ١٩٩٩، سوداني) الذي أوقف أيضا. وقد تبين أنهم دخلوا البلاد خلسة. أودعوا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص.