قوى الأمن:توقيف عصابة ترويج عملة مزيفة أفرادها من الجنسية السودانية

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص من الجنسية السودانية يعمل في محطة للمحروقات بترويج عملة مزيفة.
على الأثر، داهمت دورية من هذه المفرزة مكان عمله في محلة معركة وأوقفته، ويدعى:- م. م. (مواليد عام ١٩٩١، سوداني) بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه أعطى العملة المزيفة لرفيقه.
بنتيجة المتابعة الحثيثة، أوقف الأخير في بلدة العباسية، ويدعى: - ه. ع. (مواليد عام ١٩٨٣، سوداني) وضبط بحوزته مبلغ /٦٠٠/$ مزيف من فئة /١٠٠/$.
باستماعه، اعترف بما نسب إليه، كما صرح أنهما يستحصلان على العملة المزيفة بغية ترويجها من المدعو:- ن. ا. (مواليد عام ١٩٩٣، سوداني)
بناء عليه، داهمت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب مكان تواجد الأخير في محلة مفرق الشبريحا، وتمكنت من توقيفه، وقد اعترف بإقدامه على ترويج العملة المزيفة، وتعاطي المخدرات مع (ج. ع.، مواليد عام ١٩٩٩، سوداني) الذي أوقف أيضا. وقد تبين أنهم دخلوا البلاد خلسة. أودعوا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.
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