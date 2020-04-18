كلودبن عون بحثت مع روكز إجلاء أولاد وأزواج اللبنانيات المتأهلات من أجانب

تواصلت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​ية السيدة كلودين عون روكز مع ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​، لبحث إجلاء أولاد وأزواج اللبنانيات المتأهلات من أجانب من دول الاغتراب، بعد المراجعات التي وردت إلى الهيئة عن هذا الموضوع.

وأكد حتي اعتماد مبدأ المساواة وعدم التمييز بين اللبنانيين وعائلات اللبنانيات المتأهلات من أجانب في عملية الإجلاء، في مختلف الإجراءات والتدابير والمعايير المعتمدة.

وفي هذا الإطار، تقدمت الهيئة بكتاب إلى الوزير حتي اقترحت فيه تضمين الاستمارة الخاصة لتسجيل الملفات الشخصية للبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، خانة مخصصة لأولاد وأزواج اللبنانيات الأجانب، يمكنهم من خلالها أن ينضموا بطريقة رسمية إلى لائحة طالبي العودة إلى لبنان. وأبدى حتي تجاوبا لجهة تلبية هذا المطلب وتنفيذه.

وتأتي هذه الخطوة، لتسهم في التخفيف من الغبن اللاحق بالأمهات اللبنانيات المتأهلات من غير لبنانيين، ومن الشعور بالتمييز الذي يعاني منه أولادهن، في ظل غياب قانون ينصف ​المرأة اللبنانية​ ويعترف في حقها الطبيعي بنقل جنسيتها إلى أولادها.