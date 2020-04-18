النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري عند بركة النقار

أفاد مراشل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن نفذت قوة إسرائيلية قوامها ستة عناصر مدعومين بسيارتي جيب نوع هامر عملية تمشيط للطريق العسكري المحاذية للسياج الحدودي عند بركة النقار خراج شبعا وعمد عناصر الدورية إلى ​القاء قنبلة​ دخانية بين ​السياج الحدودي​ و​الخط الأزرق​ لتغطية انسحابها من المنطقة وأثناء ذلك يسجل حالة تأهب للجيش اللبناني في الجهة المقابلة تحسبا لأي طارئ.

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