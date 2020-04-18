العثور على جثة الطفل السوري المفقودة عند مجرى النهر البارد

أفادت مصادر إعلامية عن أن ​وحدة الانقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ بقيادة ​سمير يزبك​، تمكنت من العثور على جثة الطفل السوري حمزة شيخو البالغ من العمر 5 سنوات، بالتعاون مع الاهالي، عند ضفة مجرى النهر البارد، وتم نقلها الى ​مستشفى المنية​ الحكومية. إضغط للمزيد

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