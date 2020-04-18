النشرة: توقيف مفتعل اشكال عبرا ليلاً

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان دورية من معلومات ​الأمن العام​ أوقفت في صيدا اللبناني "ح. م. س." الذي اقدم الليلة الماضية على تشطيب وطعن ثلاثة شبان في عبرا من بينهم ​عسكري​ في الأمن العام اثناء قيامه بدورية في ​مدينة صيدا​.

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