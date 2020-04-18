النشرة: جريح بحادث صدم في منطقة الشرحبيل

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن سقوط جريح في ​حادث صدم​ وقع ل​دراجة نارية​ في منطقة الشرحبيل وقد عمِلت ​فرق الإسعاف​ في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافِه و نقلِه الى مركز لبيب الطبي في صيدا.

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