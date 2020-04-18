مرتضى: نعمه أحال ملف القمح الى الجهات المعنية لتسهيل عملية الدفع

زار وفد من النقابات الزراعية ومصدري ومستوردي ​الفواكه​ والخضار ​وزير الثقافة​ و​الزراعة​ ​عباس مرتضى​، طالبه بالافراج عن مستحقات مزارعي ​القمح​، ورديات ​ايدال​ عن الأعوام 2016، 2017، 2018 و2019 وأجرى مرتضى اتصالين بوزيري المالية ​غازي وزني​ و​الاقتصاد​ راوول نعمه تابع فيهما معالجة ملفي ايدال والقمح.

وأكد مرتضى في تصريح خلال اللقاء "أولوية الوقوف إلى جانب النقابات الزراعية والمزارع والمستهلك في آن واحد ، وقال سنقدم لهذا القطاع كل الامكانيات اللازمة، هناك أزمات يتعرض لها هذا القطاع في ظل ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ الذي يهدد ​القطاع الزراعي​ في ​لبنان​ بسبب استيراد البذور والاسمدة بالعملة الصعبة، وقدمنا كتاب مفصل لرئيس ​الحكومة​ لمعاملة القطاع الزراعي أسوة بسائر القطاعات من أجل الحصول على الدولار بالسعر الرسمي فيما يخص القطاع الزراعي بهدف تأمين ​الأمن​ الغذائي للمواطن وهو أولوية للجميع".

وأعلن أنه "وقوفا عند رغبة ​المزارعين​ تواصلنا مع وزير الاقتصاد راوول نعمه الذي ابلغنا بإحالة ملف القمح الى الجهات المعنية لتسهيل عملية الدفع في القريب العاجل"، مشددا على "اننا نعمل على متابعة ملف ايدال من أجل دفع المستحقات عن الأعوام السابقة ونتابع هذا الموضوع مع ​وزارة المال​ كي يصار الى الدفع بأقرب وقت ممكن".

وجزم "اننا سنبقى الى جانب المزارعين، لكننا بنفس الوقت سنحافظ على المواطن والمستهلك في آن معا ولن نتسامح ابدا بإن يحصل البيع بطريقة عشوائية في ظل الظروف الصعبة، ومصلحة المستهلك لدينا هي خط أحمر، ولن نسمح لاحد ان يلعب بلقمة عيش المواطن".