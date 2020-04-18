فيض النور المقدس من قبر المسيح في كنيسة القيامة بالقدس

فاض ​النور المقدس​ من ​قبر المسيح​ في ​كنيسة القيامة​ في ​القدس​ في ظل غياب تام للمؤمنين بسبب ​فيروس كورونا​.

يذكر انه لأول مرة منذ 914 عاما، شارك 10 من رؤساء وكهنة ورهبان الطوائف المسيحية في هذه المعجزة السنوية "النار المقدسة"، بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.

هذا وستصل الشعلة إلى لبان اليوم، فقد كانت مطرانيّة بيروت للرّوم الأرثوذكس قد أعلنت في بيان أنّ "شعلة النّور المقدّس ستصل إلى بيروت وسيستلمها الآباء الكهنة لنقلها إلى رعاياهم، وهم سيفيدونكم ببقيّة التّفاصيل والتّرتيبات الخاصّة بكلّ رعيّة". وأكدت ان "حضور الشّعلة إلينا هو بحدّ ذاته تعزية كبيرة في هذا الزّمن الفصحيّ المبارك، بالرّغم من صعوبة الظّروف المحيطة بنا، التي نتوسّل إلى ربّنا القائم ظافرًا أن يقصّر أيّامها".