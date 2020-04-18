العثور على جثة الطفلة السورية بالقرب من بحيرة عيون السمك والبحث جار عن شقيقها

عثرت ​وحدة الانقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ قبل قليل على جثة الطفلة السورية هالة البالغة من العمر 4 سنوات، والتي كانت فقدت وشقيقها حمزة البالغ من العمر 5 سنوات بالامس عند مجرى النهر البارد، بالقرب من بحيرة عيون السمك.

وتم نقل جثة الطفلة الى ​المستشفى الحكومي​ في ​المنية​، في وقت لا تزال عمليات البحث جارية عن جثة شقيقها، بإشراف قائد فرقة الانقاذ البحري في الدفاع المدني ​سمير يزبك​ ومشاركة اهالي المنطقة.