العثور على جثة الطفلة السورية بالقرب من بحيرة عيون السمك والبحث جار عن شقيقها

عثرت وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني قبل قليل على جثة الطفلة السورية هالة البالغة من العمر 4 سنوات، والتي كانت فقدت وشقيقها حمزة البالغ من العمر 5 سنوات بالامس عند مجرى النهر البارد، بالقرب من بحيرة عيون السمك.
وتم نقل جثة الطفلة الى المستشفى الحكومي في المنية، في وقت لا تزال عمليات البحث جارية عن جثة شقيقها، بإشراف قائد فرقة الانقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك ومشاركة اهالي المنطقة.
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