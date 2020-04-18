روحاني: نشيد بتعاون المواطنين في تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي ضد كورونا

نوه الرئیس الإيراني حسن روحاني، بـ"تعاون الشعب في تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي، الذي أدى لانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الأقاليم وتسجيل معدلات ثابتة في أقاليم أخرى"، مشيراً الى انه "هناك عدد كبير من المواطنين ملتزمون بالإرشادات الصحية ولا يخرجون من منازلهم إلا للضرورة".
ولفت روحاني إلى أنه "يمكن للأجهزة المعنية ووفقا للمعطيات تقديم خطة لاستئناف العمل في الأنشطة الاقتصادية ذات الخطر المتوسط"، موضحاً انه "تقرر أن تقدم وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الأمنية والاجتماعية في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تقديم خطة لاستئناف العمل في الأنشطة الاقتصادية ذات الخطر المتوسط".
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