AFP: أكثر من 2,250,000 إصابة مثبتة بكورونا المستجد في العالم

كشفت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية، أن عدد الأصابات مثبتة بفيروس ​كورونا​ المستجد في ​العالم​، بلغت أكثر من 2,250,000 نصفهم في أوروبا.

وأحصيت 2,251,695 إصابة على الأقل، بينها 154188 وفاة، وسجّلت بشكل خاص في أوروبا القارة الأكثر تأثرا بالوباء إذ سجّلت فيها 1,115,555 إصابة و97985 وفاة، وأيضاً في الولايات المتحدة (706779 إصابة بينها 37079 وفاة) حيث يتفشى الوباء بشكل سريع.

ولا يعكس هذا التعداد الأرقام الفعلية للمصابين بالفيروس في العالم نظراً إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة.