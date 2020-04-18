إسرائيل تغلق بلدتين عربيتين شمالها بسبب كورونا

أعلنت ​حكومة​ ​إسرائيل​ عن فرض إغلاق تام على بلدتين عربيتين شمالها، على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" فيهما.

وأكدت ​وزارة الصحة​ أن لجنة وزارية خاصة قررت إغلاق بلدتي دير الأسد والبعنة، اللتين تشكلان بلدية واحدة، لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم بعد تسجيل 81 إصابة بكورونا فيهما.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن القرار يقضي بمنع المواطنين من دخول البلدتين والخروج منهما، باستثناء الحالات الاستثنائية، لافتة إلى أن “الجيش الإسرائيلي سيتولى إمداد السكان بالغذاء والمستلزمات والخدمات الضرورية".

وشددت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" انتشار العشرات من افراد ​الشرطة​ في حواجز نصبت عند مداخل ومخارج البلدتين، حيث لا يسمح إلا لحاملي تصاريح خاصة بدخولهما أو مغادرتهما، بالتزامن مع تسيير دوريات للشرطة داخل البلدتين لمنع التجمهر.

ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن مدينة كرمئيل المجاورة، ذات الغالبية اليهودية، قررت تقييد الدخول إليها، مع انتشار عناصر الشرطة عند مداخلها.