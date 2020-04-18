الاشتباه بإصابة 132 ألف شخص بكورونا بروسيا وإجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار

أفاد موقع stopcoronavirus.ru المتخصص بمكافحة كورونا، أنه تم "إجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار للكشف عن الفيروس ب​روسيا​، وأن 132 ألف شخص وضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه بـCOVID-19 .

واشار الموقع على قناته في Telegram الى أنه "وفقا لهيئة الرقابة الروسية، تم حتى الآن إجراء أكثر من مليون و831 ألف عملية اختبار معملية للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، وخلال اليوم الماضي وحده، تم إجراء 113.8 ألف عملية اختبار".

وأكد المواقع أن 132.2 ألف شخص وضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه في إصابتهم ب​فيروس كورونا​ في روسيا.