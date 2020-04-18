الصحة الإيرانية: 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية تسجيل 73 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات يوم أمس.
هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم مليونين و206 ألفا. وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات، تلتها إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا بـ 103 آلاف و93 إصابة.
وحتى ظهر الجمعة، توفي أكثر من 148 ألفا، بسبب فيروس كورونا، فيما تعافى ما يزيد على 558 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.
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