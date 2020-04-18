رئيس الحكومة المغربية: أمامنا مشوار طويل في مواجهة كورونا

اعلن رئيس ​الحكومة المغربية​ ​سعد الدين العثماني​، إنه "رغم الأشواط الهامة التي قطعها المغرب في مواجهة تفشي وباء ​كورونا​، إلا أن المشوار ما زال طويلا"، لافتاً الى ان "المغرب ما زال يسجل إصابات بأعداد متزايدة يومياً، وأن عددا من المواطنين يوجدون في العناية المركزة"، داعيا إلى "تضافر الجهود واتخاذ المزيد من الاحتياطات".

هذا واقترح وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، "تمديد ​حالة الطوارئ​ الصحية في المغرب لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الحالية يوم الإثنين المقبل، دون أن يتم الحسم من جهة الحكومة في الموضوع".