إسبانيا تتجاوز عتبة 20 ألف وفاة جراء كورونا

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مدريد: أعلنت وزارة الصحة الإسبانية السبت أن حصيلة الوفيات من جراء كورونا المستجد تجاوزت 20 ألف شخص في إسبانيا، ثالث الدول الأكثر تضرراً في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

ومنذ بداية الوباء، توفي 20043 شخصاً بسبب فيروس كوفيد-19. وفي غضون 24 ساعة، ازداد عدد الوفيات 565، ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن 585 وفاة سجلت الجمعة.



آخر إحصاءات فيروس كورونا في إسبانيا تجدونها (هنا)

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