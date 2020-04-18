رئيس وزراء ليسوتو يعلن نشر الجيش "لإعادة السلام والنظام"

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ماسيرو: أعلن رئيس وزراء ليسوتو توماس تاباني الذي يواجه معارضة منذ الاشتباه بأنه قتل زوجته السابقة، السبت أن الجيش انتشر في المملكة الصغيرة "لإعادة السلام والنظام إليها".

قال تاباني في خطاب بثه التلفزيون والإذاعة "فوجئنا بأن بعض الأشخاص والمؤسسات (...) تهاجم المبادئ والسلطة التي تؤمن الاستقرار والديموقراطية في البلاد". أضاف "لذلك نشرنا الجيش لاستعادة السيطرة على الوضع (...) وإعادة الأمن والنظام".

كان تاباني (80 عاما) الذي أوقف عن العمل بسبب الاشتباه بتورطه في قتل زوجته السابقة ويفترض أن يوجه إليه القضاء التهمة رسميا في وقت قريب، أمر الجمعة الشرطة بفتح تحقيق ضد حزبه والمعارضة بتهمة السعي إلى إسقاطه. وكان قد أعلن عند كشف القضية في فبراير أنه ينوي الاستقالة بحلول يوليو.