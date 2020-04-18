شكرا لقرائتكم خبر عن هنكمل شغل ومش هنخذل السيسي..هكذا قال عمال العلمين الجديدة لـ"إسكان النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هنكمل شغل ومش هنخذل السيسي"، هكذا جاءت تعليقات العمال في المشروعات القومية بمدينة العلمين الجديدة، خلال لقائهم وفد لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، الذي يتفقد سير الأعمال بالمشروعات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحماية العمال من الإصابة.

وقال النائب عماد سعد حموده، رئيس اللجنة إن إصرار القيادة السياسية على استكمال مسيرة البناء والتنمية، وصل للعامل البسيط ومنحه الحافز على العمل بجدية، وظهر ذلك فى حجم العمل والإنجاز على الأرض، مشيراً إلى أن نسبة العمل فى العلمين الجديدة تتجاوز الـ 80٪، والعمالة عادت بنسبة كبيرة، وسط إجراءات صحية مشددة، فلا يسمح لعامل بالتواجد فى المواقع بدون ارتداء الكمامة، وكشف الحرارة والدخول عبر ممرات التعقيم.

وتابع حمودة، في تصريحات صحفية في ختام الزيارة البرلمانية للجنة، أن أكثر موقف استوقف وفد لجنة الإسكان خلال زياتها البرلمانية اليوم، ما قاله أحد العاملين بموقع أبراج العلمين: "بص يافندم احنا كنا خايفين من كورونا، بس مع الإجراءات المعمولة في المواقع اطمنا، والأهم من كدة اننا هنشتغل علشان منخذلش الرئيس السيسي، اللي واقف فى ضهرنا، والمشروعات هتتسلم فى مواعيدها إن شاء الله".

وتفقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اليوم السبت، في زيارة ميدانية عددا من المشروعات القومية في مدينة العلمين الجديدة.

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يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لسير العمل بعدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا بين العاملين في هذه المشروعات.

يترأس الوفد البرلماني النائب عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.