شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العلميين الجديدة لـ"وفد إسكان النواب": تعاون كامل بين أجهزة الدولة لنجاح المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس اسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن هناك تأكيدات على الشركات بضرورة الالتزام بالتعليمات وفى حال المخالفة يتم توقيع العقوبات التدريجية والتي تصل إلى حد إلغاء التعاقد.

جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية اليوم السبت، خلال الزيارة التفقدية التي يقوموا بها للتأكد من انتظام سير العمل في المشروعات القومية بمدينة العلميين الجديدة.

وطمأن المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، الوفد البرلماني، مؤكدا الالتزام بكافة إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك تعاون كامل من جانب الشركات العاملة في المشروعات المختلفة.

وأكد عبد الغني أن العمالة هي رأس المال الفعلي للمشروعات، لذلك نحرص كل الحرص على عمليات التعقيم والتطهير الدائم لمواقع العمل، وكذلك أماكن التسكين الخاصة بالعاملين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلي أن هناك حرص شديد على منع التجمعات، بالإضافة إلي أنه تم تقليل المعاملات الورقية والتعامل الدائم من خلال الوسائل الإليكترونية المختلفة.

وأكد عبد الغني، أن العلمين الجديدة منظومة دولة، وهناك تعاون كامل بين كافة أجهزة الدولة لنجاح المشروع وإزالة كافة العقبات، لافتاً إلي أن هناك متابعة دورية من جانب مسئولي الحكومة سواء بالتواصل والاطمئنان على سير العمل، فضلا عن الزيارات التفقدية لعدد من الوزراء ومسئولي الحكومة.

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وتفقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اليوم السبت، في زيارة ميدانية لعدد من المشروعات القومية في مدينة العلمين الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لسير العمل بعدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا بين العاملين في هذه المشروعات.

ويترأس الوفد البرلماني النائب عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.