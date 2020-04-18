شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بعودة النشاط الرياضى على مستوى الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حول دراسة عودة النشاط الرياضى على مستوى الفريق الأول لمختلف الدرجات دون الناشئين.

وقال البلتاجي، إنه لا شك أن الظروف الحالية من انتشار وباء كورونا قد دفعت العديد من الدول إلى اتخاذ اجراءات احترازية من بينها وقف النشاط الرياضى على مختلف المستويات، إلا أن هذا الإجراء له مساوىء عديدة على قطاع كبير من الرياضيين.

وفي هذا الإطار، اقترح البلتاجي دراسة عودة النشاط الرياضى على مستوى الفريق الأول لمختلف الدرجات دون الناشئين والبراعم أسوة بالقطاع المصرفى الذى عاد بكامل طاقته وهو مؤشر ايجابى لدوران عجلة الإقتصاد وكذلك الشركات والمحال التجارية، لاسيما وأن المتبقى من مسابقات ألعاب السلة والطائرة واليد لا يزيد على جولتين، والأمر ليس صعباً بالنسبة لكرة القدم بعد إرجاء دورة الألعاب الأوليمبية للعام القادم، حمايةً لحقوق عشرات الألاف من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام والعمال وحقوق البث التليفزيونى، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المطلوبة على أن تكون جميع المباريات بدون جمهور حتى نتلافى وجود تجمعات كبيرة.

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وأشار البلتاجي، إلي أن هذا الإقتراح من شأنه أن يشجع الأسر – وخاصة الشباب منهم – على البقاء فى المنازل لمتابعة مباريات أنديتهم، وهو ما يصب فى صالح جهود الدولة لمواجهة وباء كورونا.