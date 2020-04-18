شكرا لقرائتكم خبر عن المطهرات وأدوات التعقيم هدية "اسكان البرلمان" لمدينة العلمين الجديدة لحماية العمال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مدينة العلمين الجديدة عدد 5 كرتونة مملوءة بالمطهرات وأدوات التعقيم، في إطار خطة البرلمان لمواجهة فيروس المستجد " كوفيد -19".

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للوفد البرلماني للجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم السبت، للتأكد من انتظام سير العمل في المواقع واتخاذ الإجراءات الأحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والتي اتخذها الجهاز حفاظاً علي العمال.

من جانبه قال رئيس اللجنة البرلمانية النائب عماد سعد حمود، إنها بمثابة هدية بسيطة من اللجنة من أجل المساهمة ولو بشكل صغير في الحفاظ علي حياة العاملين في المشروعات القومية بالمدينة.

واضاف حمودة، أن اللجنة البرلمانية تقوم بسلسلة من الزيارات الميدانية والتي بدأتها بالعاصمة الإدارية من أجل الوقوف علي أوضاع العمال وحالتهم الصحية ومستوي الخدمات المقدم لهم في ظل الظروف الحالية.

من جانبه، عبر رئيس مدينة العلمين الجديدة، المهندس أسامة عبدالغني، عن سعادته بزيارة اللجنة البرلمانية وهديتهم، مؤكدا أن الزيارة تعد استكمالا لدعم المسئولين في مؤسسات الدولة تجاه العاملين لافتا لزيارة وزراء الإسكان والقوي العاملة والهجرة والمصريين في الخارج لمواقع العمل والاستماع للعمال والاطمئنان علي سير العمل.

Advertisements

تفقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اليوم السبت، في زيارة ميدانية لعدد من المشروعات القومية في مدينة العلمين الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لسير العمل بعدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا بين العاملين في هذه المشروعات.

ويترأس الوفد البرلماني النائب عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.