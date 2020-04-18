شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تحذر المواطنين من التكالب على شراء السلع الغذائية قبيل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، المواطنين من التكالب على شراء السلع الغذائية والأساسية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجى أمن وسبق وأن أعلنت الحكومة هذا الأمر مرارا وتكرارا، والزحام والتكدس على شراء السلع قد يتسبب فى انتشار العدوى بفيروس كورونا، مما يستوجب أن يكون هناك وعى ويتم شراء الأساسيات فقط وعدم التخزين بكميات كبيرة للقضاء على ظاهرة التكدس فى الأسواق وفى نفس الوقت حتى لا يثقل كاهل المواطنين بالأعباء المالية.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التنفيذيين أعلنوا فى العديد من المؤتمرات أن هناك وفرة فى السلع، والمخزون آمن، ولا داعى للتكالب على شراء السلع، حتى لا يتم رفع الأسعار من قبل بعض التجار، على الرغم من تصدى وزارة التموين لهذا الأمر لكن وعى المواطن هو الركيزة الأساسية فى هذا الأمر، ويجب أن يكون له دور فى دعم ومساندة جهود الحكومة فى هذا الإطار.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك العديد من الأخبار الكاذبة التى يتم تداولها بشأن السلع الغذائية والمنتجات التى لا هدف منها سوى خلق حالة من الهلع بين المواطنين، وعلى الرغم من نفي الحكومة لكافة هذه الأخبار على المواطنين عدم الانسياق خلف هذه الشائعات، خاصة وان الحكومة منذ بداية الأزمة تتعامل معها بشفافية تامة، ولهذا لابد من الثقة التامة فى كافة البيانات والمعلومات التى تصدر عن الجهات الرسمية للدولة، للخروج الآمن من هذه الأزمة.