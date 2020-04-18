شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب توجه التحية لشهيد الشرطة محمد الحوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى بداية اجتماعها اليوم التحية لشهيد الشرطة محمد الحوفي والذي استشهد أثناء مواجهة العناصر الإرهابية بالأميرية.

وقال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ان الشهيد بذل دمه وروحه فداء الوطن.

ووجه الجمل التحية لقوات الشرطة في التصدي لكل محاولة غاشمة تحاول أن تنال من الأمة والوطن.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة "تحية للشرطة وكافة اجهزتها لأنها بذلت الغالي و الرخيص من اجل حماية الوطن والمواطن".

وقال الجمل: "تقوم القيادة السياسية و الشرطة و القوات المسلحة بجهود كبيرة لمواجهة الفيروس اللعين في ظل تكاتف اجهزة الدولة والجميع ضربوا مثل عظيم أشادت به كل الجهات الرسمية و العلمية في الاداء المتميز في مواجهة الفيروس اللعين و بقي الشعب ان يكلل المجهود بمعاونة الأجهزة بكافة أشكالها".

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ووجه وكيل اللجنة التشريعية إيهاب الطماوي شكره لرئيس البرلمان والأمين العام بعد تعقيم المجلس وتجهيز القاعات لاستقبال النواب واتخاذ التدابير الوقائية التي تتماشي مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.



وأشاد النائب مصطفي بكري بإدارة الدولة للازمة موجها التحية للشهيد محمد الحوفي.



وقدم الدكتور صلاح حسب الله واجب العزاء للشعب المصري في كل طبيب أو أي فرد من أفراد الفريق الطبي يستشهد وهو يؤدي واجبه كما قدم التحية للشهيد الحوفي.