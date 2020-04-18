شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رائف تمراز يتقدم بسؤال حول آليات صرف الأسمدة المدعومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن صرف الأسمدة المدعومة للمحاصيل الصيفية، والآليات التى يسير العمل وفقا لها، خاصة وأن منظومة الأسمدة من أهم الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير من جميع المزارعين خاصة صغار الزراع، نتيجة العديد من الاعتبارات سواء ارتفاع الأسعار فى بعض الاوقات او وجود عجز فى اوقات اخرى، مما ينعكس على قطاع الزراعة بشكل مباشر.

وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقديم حصر شامل لكمية الأسمدة التى سيتم صرفها فى كل محافظة، خاصة وان هناك عدد من المحافظات سبق وأن اشتكى بعض المزارعين بها من عدم الحصول على الحصة كاملة، مما يستوجب أن يتم الوقوف على الكميات التى سيتم توريدها من شركات الانتاج، وفى نفس الوقت يجب أن يكون هناك حصر دقيق بالكمية المطلوبة للمحاصيل الصيفية على وجه التحديد.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن يتم عقد اجتماع موسع مع كافة شركات الانتاج، وممثلين عن المزارعين، والوزارات المعنية بهذا الأمر، لوضع أُطر لحل ازمة الأسمدة لأى سبب من الأسباب بشكل نهائى، حتى لا ينعكس هذا الأمر على قطاع الزراعة، ويفتح مجال للسوق الموازية.

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الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت بدء صرف الأسمدة المدعومة للمحصول الصيفى، "الأرز والذرة والقطن، وقصب السكر"، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، الأحد الموافق 22 من شهر مارس الجارى بالمحافظات، واجتماعات مكثفة مع 7 شركات للأسمدة لتوفير المقررات السمادية، ووضع ضوابط وقواعد لتوزيع المقررات لمنع التلاعب فى أسعار الأسمدة المدعمة، وتطبيق منظومة رقابية يطلق عليها " الباركود " لوصول الدعم لمستحقيه وضبط المتلاعبين .