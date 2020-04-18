عبد الرحيم على يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد معربا عن خالص تهانيه القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للبابا تواضروس الثانى ولجميع الأخوة الأقباط والشعب المصرى كله بهذه المناسبة . ووجه " على " تحية تقدير واحترام إلى قداسة البابا تواضروس على مواقفه الوطنية الشجاعة والواضحة تجاه جميع القضايا والظروف الصعبة التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية بصفة عامة ودعمه الواضح والصريح لإرادة الشعب المصرى العظيم فى ثورته الخالدة 30 يونيو عام 2013 بصفة خاصة مؤكدا ان جميع المواقف التاريخية للبابا تواضروس الثانى نسفت الاهداف الخبيثة لقوى الشر والظلام والارهاب التى كانت تلعب على مدى أكثر من نصف قرن على أوتار الوحدة الوطنية وقال الدكتور عبد الرحيم على ان قداسة البابا تواضروس الثانى نسف أوتار وأحلام كل العابثين ممن يريدون المساس بوحدة وتماسك المصريين لتصبح مصر كلها كيان واحد يقف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة للتصدى بكل حسم وقوة لجميع المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية

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