شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن تحول بعض القنوات المائية لمقالب قمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب غطاطى، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تحول بعض المصارف لمقلب للقمامة، ومنها رشاح الموت بمحافظة الجيزة، وخطورة هذا الأمر على المواطنين، خاصة وان هناك العديد من هذه المصارف يقع فى وسط الكتلة السكنية، مما يعنى أنه من الممكن أن يكون مصدر للأمراض والأوبئة، وضرورة أن تكون هناك خطة لمواجهة هذا الأمر قبل أن يتحول الى كارثة.

وطالب غطاطى، بحصر كافة المصارف والقنوات المائية المتواجدة وسط الكتلة السكنية، لوضع خطة عاجلة لتغطية الضرورى منها، والذي تحول بالفعل لمقلب للقمامة، لأن هذا الأمر إلى جانب أنه يؤثر على صحة المواطنين فى المقام الأول ويعرض حياتهم للخطر، إلا أن يعيق حركة المياه من الوصول للنهايات، بالإضافة إلى تكلفة الدولة مبالغ باهظة لإعادة فتح هذه المجارى المائية.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:" هذه المصارف تكلف الموازنة العامة للدولة أيضا، حيث أن إصابة المواطنين ببعض الأمراض ينعكس على الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، وبالتالي التنسيق بين الوزارات المعنية أمر مطلوب لسرعة تغطية هذه المصارف وفقا لجدول زمني لحماية الصحة العامة وفى نفس الوقت لترشيد المياه، خاصة وأن التغطية تحافظ على المياه من البخر ".

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وطالب عضو مجلس النواب، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية المصارف، مع ضرورة أن يتم توعية المواطنين فى القرى والمراكز وبعض المناطق من خطورة إلقاء القمامة فى المجارى والقنوات المائية، وكيف سينعكس ذلك على حياتهم والصحة العامة للمجتمع، لمنع هذه الظاهرة من الانتشار.