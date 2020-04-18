شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة العلمين: استكمال مسيرة التنمية مع اتخاذ إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة المهندس أسامة عبد الغني، إن جميع الشركات العاملة بالمدينة لديها إصرار على العمل والبناء، واستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اتخاذ الإجراءات الأحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"،

جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية اليوم السبت، خلال الزيارة التفقدية التي يقوموا بها للتأكد من انتظام سير العمل في المشروعات القومية بمدينة العلميين الجديدة.

واضاف رئيس جهاز مدينة العلميين الجديدة، أن تعليمات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، واضحة وهي الحفاظ على العمال من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية،بالإضافة إلي استمرار الأعمال وعدم التراخي.

ونوه المهندس أسامة عبد الغني، إلي إنشاء جروب لجهاز مدينة العلمين علي تطبيق "الواتس أب" ، يضم جميع الشركات العاملة بالمدينة، لسهولة التواصل الفوري علي مدار الساعه، والإبلاغ عن أي مشكلة.

واشار رئيس جهاز مدينة العلمين، إلي أن هناك تعليمات واضحة انه في حال وجود أي حالة اشتباه إصابة بكورونا، يتم عزل العامل فورا واتخاذ جميع الإجراءات الطبية، مؤكدا علي وجود وحدات طبية مجهزة بكل المواقع.

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وتفقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اليوم السبت، في زيارة ميدانية لعدد من المشروعات القومية في مدينة العلمين الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لسير العمل بعدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا بين العاملين في هذه المشروعات.

ويترأس الوفد البرلماني النائب عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.

جدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الميدانية الثانية للجنة، حيث تفقدت الأسبوع الماضي سير العمل بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تجهز اللجنة تقريرا بخصوص الزيارتين لعرضه على رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال.