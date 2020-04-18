شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان بالبرلمان تشيد بانتظام سير المشروعات القومية بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حرص اللجنة على مساندة كافة المشروعات القومية، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة هى المحطة الثانية للجنة في سلسلة زيارتها للتأكد من انتظام العمل في المشروعات القومية الجديدة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرا إلى أن اللجنة سبق أن تفقدت الأعمال في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية اليوم السبت، رئيس جهاز مدينة العلميين الجديدة المهندس أسامة عبد الغني خلال الزيارة التفقدية التي يقوموا بها للتأكد من انتظام سير العمل في المشروعات القومية بمدينة العلميين الجديدة.

وقال حموده، إن الجميع يسعى لاستمرار العمل، مشيرا إلى أن توقف العمل يضر بالاقتصاد، متوجها بالشكر لكافة جهات الدولة على تعاونها الدائم مع المسؤولين في المشروعات القومية والحرص على استمرار العمل.

وأشاد رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بدوران حركة العمل مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين العاملين، قائلاً : العامل رأس مال مصر .. وكلنا جنود عاملة لخدمة البلد.

من جانبه قال يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما شاهدته اللجنة اليوم بمدينة العلمين الجديدة صورة مشرقة لكل مصر، لاسيما مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

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وقال المغازي، إن جهاز مدينة العلمين الجديدة كان سباقا في إجراءات الوقاية قبل أزمة فيروس كورونا، مستشهدا بالاستعانة بشركة متخصصة في مجال حماية البيئة.

فيما قال المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الإدارة قبل أن تكون علم فهي فن، وما تشهده مواقع العمل بمدينة العلمين الجديدة في الإدارة نموذج مشرف ويحتذى بها، مشيداً بالإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقف عجلة العمل خصوصا في قطاع البناء.

وأكد نصر الدين، أن العمال روح الحياة لمصر، وقطاع التشييد والبناء هو قاطرة التنمية في مصر، لذلك توقفه يمثل أزمة كبيرة.