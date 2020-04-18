شكرا لقرائتكم خبر عن عمالة مصر بالمشروعات القومية فى أمان.. 8 إجراءات وقائية من كورونا بالعلميين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض رئيس جهاز مدينة العلميين المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديد، خلال استقبالة الوفد البرلمانى للجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم السبت، الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والتى اتخذها الجهاز حفاظاً على العمال بالتزامن مع انتظام سير العمل فى المشروعات القومية.

وجاءت الإجراءات المتخذة من جانب جهاز مدينة العلميين الجديدة علي النحو الأتي :

1- التأكد من الحالة الصحية للوافدين لمدينة العلميين.

2- انتظام المحاضرات اللازمة لجميع العاملين بالموقع.

3- التأكد من سلامة العاملين بالمواقع.

4- التعقيم المستمر للموقع والعاملين.

5- التعقيم المستمر للمكاتب ودورات المياة.

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6- تعقيم سكن العمال بصورة دورية.

7- التأكد من إلتزام العاملين بالمواقع بالإجراءات الوقائية.

8- تجهيز المنتجات لاستقبال الحالات المؤكدة أو المشتبه فيها.

وتفقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اليوم السبت، في زيارة ميدانية لعدد من المشروعات القومية في مدينة العلمين الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لسير العمل بعدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا بين العاملين في هذه المشروعات.

ويترأس الوفد البرلماني النائب عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.