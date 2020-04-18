محافظ الفيوم: توعية 433 ألف مواطن ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

أعلنت محافظة الفيوم، تطهير وتعقيم 11 ألف و 793 موقعًا ومنشآة بمختلف مراكز المحافظة، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 11 ألف و 582 مستفيدًا، فضلًا عن توعية 433 ألفًا و160 من المواطنين بمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه، وذلك ضمن فعاليات مبادرة المحافظة "إيد واحده ضد كورونا"، بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركات الشبابية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه جرى تطهير وتعقيم 694 موقعًا ومنشأة بمركز ومدينة الفيوم، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 1261 مستفيدًا، كما جرى تطهير وتعقيم 8000 موقع ومنشأة بمدينة طامية، فضلًا عن توزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 1995 مواطنًا، أما فى مدينة سنورس فقد بلغ عدد المنشآت التى جرى تطهيرها وتعقيمها 1003 مواقع، بجانب منح مساعدات غذائية ومطهرات لعدد 2142 مستفيدًا.