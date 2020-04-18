توريد 2000 طن قمح واستلام المحصول بصوامع شرق العوينات وجناح بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت صوامع محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، استلام القمح من المزارعين والشركات الاستثمارية العاملة في منطقة شرق العوينات ومدينتي الخارجة والداخلة.

وأكد مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، أن إجمالي ما جرى استلامه حتى الآن بلغ 2000 طن، مشيرًا إلى أن عمليات توريد القمح تجري حاليًا بالصوامع فقط، بمشاركة الجمعيات الزراعية المنتشرة بقرى ومدن الوادي الجديد للتسهيل على المزارعين خلال نقل المحصول.

ولفت صلاح، إلى أنه لأول مرة يجري صرف فرق "النولون" للمزارعين أو لمن يتولى نقل المحصول إلى الصوامع؛ وتجري عمليات المحاسبة بالكيلومتر والكميات المنقولة، وأنه من المستهدف تجميع 250 ألف طن من القمح خلال الموسم.