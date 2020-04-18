بالصور.. وصول إمدادات بنك الطعام للأسر المعزولة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
وفر بنك الطعام المصري، اليوم السبت، 2000 كرتونة مواد غذائية، للأسر تحت العزل الصحي المنزلي بقرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا.
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، اليوم السبت، إن إمدادات بنك الطعام المصري بسلع غذائية، جاءت كدعم غذائي لأسر العزل المنزلي بقرية كفر العجمي، نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، بجانب توفير مواد التطهير والتعقيم لأهالي القرية.
وكشف المحافظ عن استمرار المتابعة للقرية، للاطمئنان على حالة المخالطين للحالات الإيجابية، وطرق مراقبتهم من قبل الفريق الطبى بالقرية.
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