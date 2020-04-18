قبل أعياد الربيع.. ضبط 6 أطنان أسماك مدخنة ومملحة فاسدة وتحرير 1189 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1189 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها: ضبط المدير المسئول عن شركة لتعبئة وتغليف السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة العبور لحجبه عن التداول كمية قدرها (60طن "سكر حر")، معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا (540 عبوة "زيت طعام") بقصد رفع أسعارها.

كما ضبط تاجر أسماك بالسيارة قيادته بدائرة مركز شرطة دمنهور لحيازته كمية قدرها (4,600 طن "أسماك مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق خلال أعياد شم النسيم، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين .

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كما ضبط المدير المسئول عن محل فسخاني بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أوسيم لحيازته كمية قدرها (1,750 طن "أسماك مدخنة ومملحة")، معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق ، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين .

كما ضبط مالك مصنع لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الكوثر لحيازته كمية قدرها (9 طن منظفات صناعية "صابون سائل، كلور"، و 600 عبوة كلور.. مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي) معبأة داخل تنكات وجراكن بدون بيانات.. تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس (بمحافظة الجيزة) لاستخدامه (5 أسطوانات بوتاجاز كبيرة الحجم ) لتشغيل المخبز ، واستيلائه على مبلغ مالي قدره (407598 جنيهاً )قيمة السولار المخصص لإنتاج وتصنيع الخبز ، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية .

وفى ذات السياق ضبط تاجر بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة برج العرب محملة بكمية قدرها (7,700 طن "زيوت سيارات سابقة الاستخدام ")معبأة داخل تنكات، قام المذكور بتجميعها تمهيداً لإعادة تدويرها وطرحها للبيع بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.