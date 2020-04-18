توقيع غرامات مالية على أصحاب 5 محال خرقوا الحظر بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
نفذت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية، على أصحاب 5 محال بالمدينة، خرقوا قرار الحظر.
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركز، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة 5 محال.
جرى تغريم المخالفين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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