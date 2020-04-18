رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيزات مستشفى العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، مستشفى الطلبة الجامعي، والذي جرى تجهيزه ليصبح مستشفى عزل إضافي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من أبناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وبدأ رئيس جامعة أسيوط، جولته رفقة الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور عصام عزت نائب مدير المستشفى لشئون الاستقبال العام، والدكتور مصطفى أبو العلا نائب مدير مستشفى الطلبة، بتفقد المبنى ومتابعة أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمستشفى الطلبة وتطويرها من أجل تخصيصها كمستشفى عزل إضافي.

وقال الدكتور طارق الجمال، إنه جرى الإعداد لتسخير إمكانيات مستشفى الطلبة ضمن الخطة الاحترازية للجامعة في مواجهة فيروس كورونا، وتخصيصها مستشفى عزل للحالات المشتبه فى إصابتها، لحين الانتهاء من الفحوصات والمسوحات الطبية الكاشفة عن الفيروس، وكذلك مقرات لعزل الطلاب المصابين بالفيروس المستجد.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن مستشفى الطلبة تضم 4 طوابق، وتبلغ عدد الغرف في كل طابق نحو 12 غرفة، وتضم أحدث التجهيزات والمعدات الطبية إلى جانب وحدة متخصصة للغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي من أعضاء هيئة التدريس وكذلك أبناء الجامعة من الطلاب.