الطيران المدنى العراقى يعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية

أعلنت سلطة الطيران المدنى العراقية، اليوم السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية فى العراق حتى الـ24 من الشهر الحالى، وقال مدير عام سلطة الطيران الطيار دريد يحيى جاسم - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن تعليق الرحلات الجوية في البلاد مستمر حتى يوم الجمعة المقبل؛ استناداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن قرار التعليق يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء الرحلات الخاصة لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج، إضافة إلى رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية، استجابة للإجراءات الاحترازية

والوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

يذكر أن خلية الأزمة فى محافظة نينوى العراقية، أعلنت رفع حظر التجوال جزئيا فى المحافظة بدءاً من يوم غد الأحد، وذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت، أنها قررت، بعد التشاور مع خلية الأزمة الصحية، رفع حظر التجوال بشكل جزئي لجميع القطاعات، من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء اعتبارا من يوم الأحد، مضيفة أنها قررت كذلك استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل واستثناء عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والإنشائية والحالات الطارئة.

وأوضحت أن حركة السيارات الصغيرة تكون بنظام

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الفردي والزوجي، يستثنى من ذلك عجلات الكوادر الصحية والطبية، مشيرة إلى السماح بحركة العجلات الكبيرة الخاصة بنقل المواد الغذائية والمواد العامة وسيارات المواد الإنشائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا.

وفيما يتعلق بالعمل في الدوائر الحكومية، أوضحت الخلية أنه سيكون بنسبة 25 % من الكوادر، لافتة إلى استمرار غلق المطاعم و"الكافيهات" وقاعات المناسبات وسرادقات العزاء ومنع سير سيارات النقل العام، فضلا عن استمرار غلق المساجد ودور العبادة والالتزام الكامل بمنع التجمعات داخل المحلات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وأن لا يزيد التجمع عن 10 أشخاص.

وكانت السلطات المحلية فى محافظة نينوى العراقية، قررت، تمديد حظر التجوال فى المحافظة، كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال رئيس خلية الأزمة بالمحافظة نجم الجبوري - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "القرار يشمل غلق المنافذ بشكل كامل طيلة مدة الحظر".