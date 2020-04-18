كل ما تريد معرفته عن "المسح النشط" في السعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، اليوم السبت، تريند بعنوان " المسح النشط"، وذلك بعد إعلان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور محمد آل عبدالعالي، أن المسح النشط الذي تقوم به الوزارة، ساهم في اكتشاف 50% من الحالات المعلنة.

ما هو المسح النشط:

كشف الدكتور محمد آل عبدالعالي، أن المسح النشط الميداني، هو إجراء جديد من وزارة الصحة، بذهاب الفرق الطبية المتخصصة إلى المناطق عالية الخطورة أو الأماكن التي

يكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة.

وتابع المتحدث باسم الصحة السعودية:" يقوم الممارسون الصحيون بالوصول إلى المنازل خاصة في الأحياء المكتظة بالسكان أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية، وكذلك مساكن العمال ويذهبون إلى سكانها وقاطنيها بهدف إجراء الفحوص للتأكد من وجود حالات اشتباه بالفيروس أو أعراض للمرض في تلك الأماكن بأخذ الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري التأكيدي، مما يساعد

Advertisements

ويساهم في أن يكون هناك سيطرة".

نتائج المسح النشط:

أعلن عبد العالي، عن نتائج المسح، خلال الساعات الماضية، والذي ساهم في اكتشاف 50٪ من حالات، مشيرًا إلى أن : "400 من حالات كورونا التي أعلن عنها أمس الجمعة، وعدد من الحالات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة، كما نتوقع عددًا ونسبة مهمة في الأيام المقبلة أن تكون نتاج وثمرة لهذا المسح النشط".

الكورونا في السعودية:

ويشار إلى أن السعودية، سجلت أمس الجمعة، 762 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بإجمالي الحالات في المملكة 7142 حالة، بينها 6006 حالات نشطة، منها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.