شهد الساحل السوري وقوع هزتين أرضيتين وصفت شدتهما بالخفيفة في الساعات القليلة الماضي وفقالموقع روسيا اليوم. ووقعت الأولى بعد الساعة 12 منتصف الليل والثانية 5 فجرا(بالتوقيت المحلي)، اليوم السبت. Advertisements وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل، وزارة النفط والثروة المعدنية"، "هزة أرضية خفيفة" بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر وعمق 49 كم مساء الجمعة. 49 كم مساء الجمعة. وشهدت محافظة اللاذقية السورية ومناطق أخرى في الساحل السوري مؤخرا، أكثر من 10 هزات أرضية متتالية خلال يوم واحد، وهزات لاحقة في عدة أيام متتالية تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزات أرضية جديدة تضرب الساحل السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.