الكويت تعلن جملة من الإجراءات تتعلق بالمقيمين في ظل تفشي كورونا

أعلنت الكويت جملة من الإجراءات بهدف تسهيل حياة المقيمين داخل البلاد وخارجها في ظل ظروف تعطل أعمال بعض الإدارات العمومية بسبب تفشي فيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت أنه في "في ظل إغلاق إدارات شؤون الاقامة في محافظات البلاد الست منذ أكثر من شهر، تم اتخاذ عدة قرارات متعلقة بالمقيمين داخل وخارج البلاد لترتيب أوضاعهم، وإعفائهم من بعض الإجراءات". الإجراءات". وفيما يلي نص القرارات: 1- منح إقامة مؤقتة آليا من تاريخ 1 مارس 2020 بحد أقصي لمدة 3 أشهر على ان تنتهي بتاريخ 31 مايو 2020 لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول للمقيمين داخل البلاد. 2- منح إذن غياب لجميع المقيمين الذين هم خارج البلاد حاليا لمدة 3 أشهر إضافية Advertisements تجدد آليا بشرط سريان مدة إقامتهم. تجدد آليا بشرط سريان مدة إقامتهم. 3- في حال انتهاء الإقامة خارج البلاد على المقيم التقدم بإجراءات جديدة حسب الضوابط والشروط المقررة للحصول على تأشيرة. 4- على المواطنين والمقيمين الاستفادة من هذه الميزة والدخول على موقع وزارة الداخلية لاستكمال تجديد الإقامات منعًا للوقوع بالمخالفات بعد تاريخ انتهاء الميزة بتاريخ 31 مايو 2020. 5- التعاون مع وزارة الصحة بتأجيل الكشف الطبي للإقامة لجميع الحالات. 6- التنسيق مع الادارة العامة للأدلة الجنائية لتسهيل إجراءات اخذ البصمات لمن يتطلب منه ذلك.

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