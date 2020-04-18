الكويت : تسجيل 93 إصابة جديدة بكورونا والاجمالي 1751 حالة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم السبت، تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 1751.

وأوضح السند أن عدد الحالات المخالطة التي ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا COVID19 خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 93 حالة، منها حالة واحدة لمواطن كويتي، و 64 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و 6 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، و 5 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و 3 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالتين لمقيمين من الجنسية النيبالية، وحالة لمقيم من الجنسية الأمريكية، وحالة

لمقيم من الجنسية اليمنية.

فيما سجلت 10 حالات أخرى وهي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، منها حالتين لمواطنين كويتيين، وحالتين لمقيمين من الجنسية الأردنية، وحالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية العمانية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية الأفغانية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية .

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وقد وصل مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها 280 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض COVID19 ، وذلك بعدما أعلن معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء 22 حالة جديدة خلال ال 24

ساعة الماضية

فيما سجلت حالة وفاة واحدة من بين الحالات المصابة بمرض COVID19 خلال ال 24 ساعة الأخيرة، وهي لمقيم من الجنسية البنغلادشية، يبلغ من العمر 68 سنة، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ تسعة أيام

أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 34 حالة، 16 حالة منها مستقرة، و 18 حالة حرجة، وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا COVID19 والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1465 حالة

هذا وقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 20 حالة، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوم في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.