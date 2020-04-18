برنامج "وصول" لدعم المرأة العاملة في السعودية يتصدر الأكثر بحثًا بالمملكة

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، اليوم السبت، تريند بعنوان "برنامج وصول"، في قائمة الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، والذي يهدف إلى مواجهة تحديات المرأة السعودية العاملة، من حيث الانتقال من وإلى مكان العمل.

كما يهدف برنامج وصول، برعاية ندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة، إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان

العمل وذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.

شروط برنامج وصول:

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- أن تكون الجنسية سعودية.

- وأن تكون عمر المتقدمة ما بين 18-65 عاما.

- أجر شهري (الأجر الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن) 8000 ريال أو أقل.

- مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

- مجموع اشتراك التأمينات الاجتماعية ٣ سنوات أو أقل.