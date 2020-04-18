قتلى في تحطم طائرة شرق روسيا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة خفيفة بمحرك واحد بمدينة خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية قوله إن أربعة اشخاص قتلوا جراء سقوط طائرة خفيفة من طراز"إل 4" وتحطمها أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 30 كيلومتراً من مدينة خاباروفسك،حيث سارعت فرق الانقاذ الى مكان الحادث فيما يعمل فريق تحقيق ميداني على تحديد أسباب الحادث وملابساته.

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