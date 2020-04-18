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فلسطين تسجل ثالث وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت عن تسجيل ثالث حالة وفاة في الأراضي الفلسطينية بفيروس المستجد.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال الإيجاز الصحفي اليومي في مدينة رام الله، إن مسنة تبلغ 78 عاماً، من سكان بلدة "العيسوية" في شرق القدس توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وذكر ملحم أن المسنة المتوفية كانت تعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس.

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من جهتها ،أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال المؤتمر عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وأوضحت الكيلة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية بلغ 318 تتوزع بواقع 313 في الضفة الغربية وقطاع غزة و105 في القدس.

 

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