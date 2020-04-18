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سنغافورة تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

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أكدت وزارة الصحة في سنغافورة 942 إصابة جديدة بفيروس المستجد اليوم السبت لتسجل رقماً قياسياً جديداً للزيادة اليومية في عدد المصابين وليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إلى 5992.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم إن غالبية الحالات الجديدة لحاملي "تصاريح العمل" الذين يعيشون في مساكن العمال الأجانب.

وسجلت سنغافورة 11 وفاة بالمرض حتى الآن.

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