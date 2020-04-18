سلطنة عمان تسجل 111 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 111 حالة إصابة جديدة يفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منها 33 حالة لعمانيين، و78 حالة لغير العمانيين. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة توضيحها أن العدد الكلّي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة ارتفع إلى 1180 حالة و مجموع عدد الوفيات 6 فيما تماثلت 176 حالة للشفاء.

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