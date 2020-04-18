الأمن يطيح بـ”البطاش”.. أخطر مروج للمخدرات القوية بطنجة

أوقفت مصالح الدائرة الامنية الأولى بطنجة، الجمعة، الملقب بـ”البطاش” أخطر مروج للمخدرات القوية بالمدينة.

وأفاد مصدر أمني، أن عملية توقيف المعني تمت على مستوى ساحة 9 أبريل بطنجة، بعد مباغتته داخل سيارته، حيث أسفرت عملية التوقيف عن حجز مبلغ مالي مهم وهواتف نقالة.

وحسب نفس المصدر فان الموقوف، من ذوي السوابق العدلية، ومبحوث عنه لتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية.

وقد تمت إحالة المعني على المصلحة الولائية الشرطة القضائية بطنجة لتعميق البحث معه.