العرائش..تأكيد إصابة 7 من مخالطي عاملة في تصبير السمك توفيت بـ”كوفيد19″

أكدت نتائج التحاليل المخبرية، اليوم السبت، في العرائش، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتعلق بمخالطي عاملة بمصنع تصبير السمك، المتوفاة، الثلاثاء الماضي بـ”كوفيد19″.

وكشف مصدر طبي مسؤول لـ”اليوم 24″، أن المستشفى الإقليمي “للامريم” استقبل خلال اليومين الماضيين، 92 شخصا من مخالطي العاملة المتوفاة، موزعون على أفراد عائلة الضحية، وجيرانها في حي “الباركي”، وزملائها، العاملين في مصنع تصبير السمك، إذ تأكدت منها سبع إصابات، فيما نتيجة 85 شخصا الباقية سلبية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المصابين بالجائحة موزعون على أحياء “الباركي، المنار، جنان الحراق، الطو راديو، جنان زطوط”.

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وأوضح المصدر، أن حالات المصابين مستقرة، ويخضعون للبروتوكول العلاجي المعمول به من طرف وزارة الصحة لعلاج مرضى “كوفيد19”.

وكانت الضحية، في عقدها الثاني، التي تشتغل عاملة في “ورشة التعليب” في مصنع تصبير السمك بالعرائش، قد توفيت، الثلاثاء الماضي، بشكل مفاجئ، إذ تأكدت إصابتها بـ”كوفيد19″، بعد عرض جثتها لتشريح طبي، وأخذ عينات من أنفها، قصد إخضاعها لتحليل مخبري.

ويبلغ عدد العاملين في مصنع تصبير السمك حوالي 3500 شخصا، إذ سيتم إجراء تحاليل مخبرية أخرى لعدد من الذين خالطوا الضحية، وإخضاع بعضهم لحجر صحي في منازلهم، للتأكد من إصابتهم أو عدمها.