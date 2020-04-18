أغلبها بجهتي البيضاء والشمال.. هكذا توزعت الإصابات الجديدة بين جهات المملكة

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم عن تسجيل 106 حالات إضافية تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمختلف ربوع المملكة، وهي الحالات الجديدة، التي سجلت أساسا بجهة الدار البيضاء سطات، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم مراكش ٱسفي.

وهكذا سجلت الدار البيضاء سطات 44 حالة إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 760، وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 25 حالة جديدة بإجمالي 280 حالة، وفي مراكش ٱسفي 15حالة جديدة بإجمالي 663.

أما جهة فاس مكناس فعرفت تسجيل 8 حالات إضافية بإجمالي 376، و7حالات جديدة بجهة سوس ماسة بإجمالي 35حالة، و5 حالات جديدة بجهة الشرق بإجمالي 148، وحالتين بجهة الرباط سلا القنيطرة بإجمالي 261.

أما باقي الجهات فلم تسجل خلال الساعات الأخيرة إصابات جديدة، حيث استقرت الأعداد المكتشفة في 82 بدرعة تافيلات، و58 ببني ملال خنيفرة، و2 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب ، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نةن، و4حالات بجهة العيون الساقية الحمراء.