كفر مندا: اعتقال 24 شخصًا بعد شجار أمس وتحرير مخالفات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الشرطة اليوم، السبت، 24 شخصًا مشتبه بهم بالتورط في شجار و"إثارة الشغب" في بلدة كفر مندا يوم أمس، بدلا من الالتزام بالتدابير والإرشادات الصحية الداعية للالتزام البيوت في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي بيانٍ صدر عن الناطق بلسان الشرطة، حول الشجار الذي وقع يوم أمس في بلدة كفر مندا، على خلفية نزاع مالي بين رجلين، وخلال الشجار تم التراشق بالمفرقعات بين طرفي النزاع والحجارة، حيث اصيب شرطيان وحالتهما طفيفة، بالإضافة إلى أضرار في سيارات الشرطة.

وتم ضبط 19عبوة مفرقعات، تحتوي على 475 وحدة وتمت مصادرتها، وفضت الشرطة تجمهر أهالي البلدة، الذين أتوا لاستطلاع ما يحدث خلال الشجار، وتمت مخالفة كل فرد منهم الذين وصل عددهم إلى 20 شخصًا بمبلغ 500 شيكل، وذلك بسبب التجمهر وانتهاك تعليمات الشرطة ووزارة الصحة بمنع التجمهر تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.