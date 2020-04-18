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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر من فحوص كورونا غير المعتمدة والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
حذر المنسق الوطني لبرنامج فحص فيروس كورونا في بريطانيا جون نيوتن، السبت، البريطانيين من شراء اختبارات غير معتمدة للأجسام المضادة لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس، وفقا للعين.
وأشار نيوتن إلى أنه لا يمكن التعويل على هذه الاختبارت التي يمكن أن تعرض الناس للخطر، كما حذر من شراء الفحوص غير المعتمدة عبر الإنترنت للاستخدام الشخصي أو بالجملة لفحص الموظفين في الشركات.
وتحاول بريطانيا، التي تضررت مثل غيرها من البلدان من جائحة كورونا، جاهدة إيجاد طريقة لفحص المواطنين بهدف معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس وأصبحت لديهم مناعة الآن، لكن العلماء لم يتوصلوا بعد لوسيلة يُعتمد عليها ويمكن إنتاجها على نطاق واسع.
وقال نيوتن في بيان لوزارة الصحة البريطانية "من فضلكم لا تشتروا أو تستخدموا أي فحوص غير معتمدة.. ربما لا يمكن الاعتماد عليها للهدف المرجو وقد تعطيكم قراءة خاطئة وتعرضكم أنتم أو أسركم أو الآخرين للخطر".
ويُنظر لمعرفة ما إذا كانت لدى المرء مناعة من الفيروس على أنها خطوة شديدة الأهمية في سبيل عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد جائحة أودت بحياة ما يربو على 147 ألف شخص وتسببت في تضرر أو اضطراب الاقتصاد العالمي بشدة.
وأعلنت بريطانيا شراء 3.5 مليون مما يطلق عليها اختبارات الأجسام المضادة، أملا في توزيعها على الناس سريعا.
لكن ثبت أن هذه الاختبارات لا يمكن الاعتماد عليها بما يكفي، وتدعم الحكومة في الوقت الراهن الأبحاث المحلية لابتكار فحص فعال.
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